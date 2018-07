Protestos fecham duas rodovias na região de Campinas

O primeiro protesto aconteceu na rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Cosmópolis. A rodovia permanecia fechada às 9h30 e o grupo ocupou uma praça de pedágio. A outra manifestação aconteceu na rodovia D. Pedro I (SP-65), no km 134, em Campinas. A Polícia Militar (PM) já dispersou o grupo.

Na rodovia Zeferino Vaz, os manifestantes pedem a redução do valor do pedágio, dos atuais R$ 6,20 para R$ 3,00. No mesmo local, os manifestantes fizeram um protesto na última sexta-feira, 28, que deixou a rodovia fechada por 10 horas e houve depredação das cabines do pedágio, de radares, das câmeras de segurança e de toda sinalização da rodovia em um trecho de cinco quilômetros.

A manifestação desta segunda-feira começou às 5h45, no km 140. De lá, os manifestantes caminharam cinco quilômetros até chegar ao pedágio, no km 135. O grupo permanece no local e não há registro de conflitos até o momento.

A concessionária Rota das Bandeiras fez um desvio no km 14 para quem viaja sentido Campinas. Há cinco quilômetros de congestionamento. No sentido contrário, não há desvio e o congestionamento é de três quilômetros.

Na D. Pedro, em Campinas, a manifestação começou às 6h30, e o grupo parou apenas um sentido da rodovia, para quem viaja sentido Anhanguera-Jacareí. Os manifestantes pedem a construção de uma passarela no local. Eles queimaram pneus na rodovia para parar o tráfego de veículos. Por volta das 8h, a PM conseguiu dispersar os manifestantes com uso de bombas de efeito moral.