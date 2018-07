Protestos fecham principais rodovias de São Paulo

Os manifestantes não têm previsão para encerrar o bloqueio. Entre as reivindicações da categoria estão o subsídio do óleo diesel, isenção de pedágios e a criação de uma secretaria específica para a categoria pelo Governo Federal.

A Rodovia Anchieta também foi bloqueada por caminhoneiros em ambos os sentidos. Com três carretas atravessadas na pista, eles interditam a estrada no sentido São Paulo, que tem apenas uma faixa liberada para veículos de passeio. No sentido litoral, dois caminhões ocupam a via na altura do km 23 e geram congestionamento até o km 21.

Sete viaturas da Polícia Rodoviária Estadual acompanham o protesto que bloqueia o Rodoanel Mário Covas a interdição ocorre no sentido Mauá, na altura do km 46. Um grupo de cerca de 50 moradores de Itapecerica da Serra protestam por melhorias na cidade. Eles usam pedaços de madeira e pneus para fechar a via e se recusam a sair do local. A manifestação gera três quilômetros de lentidão na via.