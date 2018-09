Protestos marcam visita do papa à Alemanha

Houve também protesto no centro de Berlim, que atraiu cerca de 8 mil pessoas contrárias às visões conservadoras sobre temas relacionados à sexualidade e revoltadas com casos de abuso sexual de menores por membros do clero. Os manifestantes foram cercados pela polícia e não puderam se aproximar do papa.

Em um encontro com líderes judeus, o pontífice ouviu elogios a respeito de seu desejo de melhorar as relações entre as duas religiões, mas também foi advertido de que feridas seriam reabertas se o papa Pio XII, à frente da Igreja durante a 2ª Guerra, fosse beatificado.

Ao final do dia, Bento XVI celebrou uma missa para 70 mil pessoas em um estádio, debaixo de chuva. Em uma de suas declarações, ele pediu que os católicos alemães não abandonassem a fé por causa dos escândalos sexuais, dizendo que "a Igreja é uma rede do Senhor que captura bons e maus peixes". / REUTERS