Protestos mobilizam jovens no interior de SP A redução de tarifa de ônibus não desestimulou novos protestos em Araraquara e Sertãozinho, cidades do interior paulista localizadas na região de Ribeirão Preto. Em Araraquara, muitos estudantes já iniciaram a manifestação pelo terceiro dia seguido, partindo do campus da Unesp. A prefeitura local anunciou a redução de 10 centavos na passagem de ônibus, que cairá de R$ 2,90 para R$ 2,80. O projeto está sendo votado pelos vereadores para entrar em vigor já nesta sexta, 21.