Protestos na Tailândia levam a cancelamento da Corrida dos Campeões

Sebastian Vettel e Michael Schumacher, donos de 11 títulos mundiais da Fórmula 1, estariam entre os participantes da prova que seria disputada nos dias 14 e 15 no Estádio Rajamangala.

Nos últimos dias, dezenas de milhares de manifestantes tomaram as ruas de Bangcoc para exigir a demissão da primeira-ministra Yingluck Shinawatra. O Rajamangala, num subúrbio da capital, tem sido regularmente usado para manifestações de apoiadores da primeira-ministra.

"A Corrida dos Campeões é realizada há 25 anos consecutivos no mundo todo, e estamos atualmente procurando opções para repetir o sucesso do evento do ano passado em Bangcoc em outra data", disseram os organizadores em nota.

(Reportagem de Alan Baldwin)