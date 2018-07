Protestos no Egito deixam dois mortos e centenas de feridos Manifestantes que exigem o fim do governo militar e que estão revoltados com as violentas práticas policiais entraram em confronto com as forças de segurança neste domingo no Egito, no que se tornou o maior teste na área da segurança para os generais que comandam o país, uma semana antes das eleições parlamentares.