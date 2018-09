Protestos por redução de jornada fecham Dutra e Raposo Em atos pelo Dia Nacional de Luta pela Redução da Jornada de Trabalho, manifestantes bloquearam trechos das rodovias Presidente Dutra e Raposo Tavares, na capital paulista, na manhã de hoje. Segundo a concessionária NovaDutra, um grupo de 50 pessoas interditou a pista local da Via Dutra, na região de Vila Maria. Por volta das 9 horas, os manifestantes se deslocaram para uma avenida localizada ao lado da rodovia, permitindo a volta do fluxo de veículos, que chegou a ficar parado em quase cinco quilômetros. Na Raposo Tavares, cerca de 300 pessoas interditaram parte da pista na altura do km 17, na região do Jardim Arpoador, sentido interior, complicando o tráfego na região.