Protestos são destaque em todo o mundo As manifestações no Brasil ontem repercutiram em todo o mundo. O jornal americano The New York Times deu destaque aos protestos em várias seções do seu site na internet. Uma discussão com seis artigos de especialistas tentava decifrar o papel que as manifestações podem ter nos rumos do País. Uma charge mostrava a presidente Dilma Rousseff assustada na frente de uma multidão enfurecida. "Isso nos faz parecer com um país de terceiro mundo", disse, no desenho. Um assessor do lado completou: "Pior: com a Europa".