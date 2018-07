Protestos têm apoio de 77% dos paulistanos

Entre os que são contra os manifestantes, a queda foi de 41% na última semana para 18%. 5% dos entrevistados disseram ser indiferentes ao movimento. A pesquisa também perguntou aos paulistanos qual o motivo que levou cerca de 65 mil pessoas à rua no protesto de segunda-feira, 17. 67% apontaram o aumento do valor das passagens como principal motivo e 38% indicaram a luta contra a corrupção. Também fora apontadas como pauta dos protestos a luta contra os políticos, a qualidade do transporte coletivo, a segurança pública, os gastos com a Copa do Mundo, salário mínimo e investimentos em saúde e educação.

Na segunda, entre os manifestantes que se concentraram no Largo da Batata, na zona oeste da cidade, o protesto contra o aumento foi citado como principal motivação por 57%. 40% disseram que protestavam contra a corrupção política e 31% contra a violência e repressão da Polícia.

Tarifa

83% dos paulistanos concordam com a atitude da Prefeitura e do Governo de São Paulo, que revogaram o aumento nessa quarta-feira, 19, diminuindo o valor da tarifa do transporte de R$ 3,20 para R$ 3. No entanto, mais da metade das pessoas avaliou a atuação do prefeito Fernando Haddad (PT) e do governador Geraldo Alckmin (PT) durante as manifestações como ruim ou péssima.