ProUni divulga lista de aprovados para bolsas de estudo

Os 208.181 estudantes que se inscreveram no Programa Universidade Para Todos (ProUni) já podem consultar no site se foram pré-selecionados para as bolsas de estudos integrais, parciais e complementares. Para fazer a consulta, o estudante deve ter disponível seu número da inscrição do Enem 2007 ou o CPF. O candidato deve entrar na página do ProUni, selecionar à direita o ícone Consulta Processo Seletivo, então clicar no último item do ícone Inscrições. Ele levará a uma janela onde será necessário usar o número do Enem/2007 ou o CPF. O ProUni vai conceder 47.006 bolsas integrais, além de 42.270 parciais (50%) e 30.253 complementares (25%). Entre os dias 23 de junho e 4 de julho os candidatos deverão comparecer às instituições pelas quais foram selecionados para comprovar as informações prestadas durante a inscrição.