Prouni já tem mais de 180 mil candidatos inscritos

Interessados em disputar uma vaga no programa têm até o dia 17 para fazer inscrição, que é gratuita. Os candidatos podem escolher até duas opções de IES. Assim como no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), os estudantes poderão alterar suas opções de vaga quantas vezes desejar, dentro do prazo previsto.

Somente podem participar do processo seletivo alunos que não tenham diploma de curso superior. É necessário ainda que o estudante tenha participado do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) e obtido, no mínimo, 450 pontos de média e nota acima de zero na redação. A renda familiar bruta mensal, por pessoa, não pode ser superior a três salários mínimos.

É preciso ainda que o aluno tenha cursado o ensino médio em escola pública. Alunos provenientes da rede privada também têm direito a concorrer no caso de o curso ter sido realizado por meio de uma bolsa integral. Pessoas com deficiência ou professor da rede pública de ensino, que efetivamente estejam exercendo o magistério na educação básica, também têm direito a participar do processo seletivo.

O maior número de vagas é para Administração: 21.252. Em seguida, vem Pedagogia, com 14.773 e Direito, com 13.794. A maior concentração das vagas está em São Paulo, com 64.327 postos, seguido por Minas, com 19.584.