ProUni oferece 60 mil bolsas para 2º semestre

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 21 (veja calendário nesta página.).

Para participar do processo, feito pela internet no site mec.gov.br, o candidato deve apresentar o número de inscrição no Enem de 2009 e o CPF.

Pré-requisitos. É preciso preencher determinados requisitos de desempenho escolar e sociais para concorrer a uma vaga. Não podem participar do processo, por exemplo, alunos que tenham tirado nota inferior a 400 na prova do Enem de 2009 ou que tenham zerado a redação. O aluno também não pode ter diploma de curso superior.

O ProUni é dirigido a alunos que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública ou em instituição privada com bolsa integral. Podem concorrer ainda alunos que tenham estudado parte do ensino médio em escola pública e parte em instituição particular, desde que na condição de bolsista integral. Também podem disputar as vagas para os cursos de licenciatura deficientes físicos e professores de escolas públicas.

Há três tipos de bolsas ofertadas: integrais e as que oferecem descontos de 50% e 25% no valor da mensalidade. As instituições que participam do programa recebem, em contrapartida, isenção para pagamento de determinados tributos. Concorrem às bolsas integrais estudantes com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. As parciais, de 50% a de 25%, são dirigidas a integrantes de famílias com renda per capita que não exceda três salários mínimos.

Professores da rede pública de ensino não precisam atender a essa condição.

Os candidatos podem fazer três opções de instituições de ensino, cursos e modalidade de bolsa, de acordo com sua renda familiar.