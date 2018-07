ProUni tem 208,18 mil inscritos para o 2º semestre O Programa Universidade Para Todos (ProUni) registrou 208.181 inscritos ao segundo semestre. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o número é o maior registrado para a época do ano. O ProUni concederá 47.006 bolsas integrais, além de 42.270 parciais (50%) e 30.253 complementares (25%). As inscrições foram encerradas na sexta-feira. Segundo MEC, a divulgação dos pré-selecionados será feita amanhã, pela página www.prouni-inscricao.mec.gov.br/prouni/. Entre os dias 23 e 4, os candidatos deverão comparecer às instituições nas quais foram selecionados para comprovar as informações prestadas durante a inscrição. No dia 14, serão divulgados os pré-selecionados em segunda chamada. Para participar o interessado deve ter obtido média mínima de 45 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e cursado o ensino médio completo em escola pública ou privada com bolsa integral. É preciso ainda ter renda familiar máxima de 622,50 reais para concorrer à bolsa integral ou de R$ 1,25 mil para a parcial (de 50%).