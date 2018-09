ProUni terá inscrições abertas entre amanhã e sábado

Podem concorrer às bolsas os candidatos que tenham alcançado no mínimo 400 pontos na média das cinco notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2009. A inscrição, que ocorrerá em etapa única, será feita somente pela internet. O candidato poderá escolher até três opções de curso e instituição. Para efetuar a inscrição, o estudante deverá informar seu número de inscrição no Enem e seu CPF.

O resultado com a relação dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada será divulgado no dia 21. Os estudantes selecionados deverão comprovar suas informações junto às instituições de ensino de 22 de junho a 2 de julho.

Podem se candidatar às bolsas integrais estudantes com renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais são destinadas a candidatos com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa. Além de ter feito o Enem 2009, o candidato deve ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou, em caso de escola particular, ter cursado na condição de bolsista integral.