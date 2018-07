Prova Brasil será obrigatória a particulares em 2013

O objetivo do governo, de acordo com o ministro da Educação. Aloizio Mercadante, seria obter uma análise mais aprofundada desse universo. "Vamos tornar obrigatória para a rede privada a Prova Brasil a partir de 2013", afirmou o ministro ontem, antes da divulgação dos resultados.

Na rede privada, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ainda é a maior referência de desempenho, apesar de não ser feito por todos os alunos da escola, apenas pelos que pretendem usá-lo para ingressar em uma universidade federal ou disputar uma bolsa do Programa Universidade Para Todos (ProUni).

A Prova Brasil é aplicada nas 4ª e 8ª séries (5º e 9º ano, respectivamente) do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio. Os alunos respondem a questões de língua portuguesa, com foco em leitura, e de matemática, com foco na resolução de problemas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo