Prova da Unesp não traz dificuldade para estudante

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) realizou ontem à tarde a segunda fase do vestibular do meio do ano. Os 2.851 vestibulandos que passaram para essa etapa disputam 550 vagas em 13 cursos. Professores de cursinhos consideraram a prova de grau médio de dificuldade.

Os vestibulandos resolveram 12 questões dissertativas de ciências da natureza e matemática e 12 de ciências humanas. A inclusão de perguntas de filosofia e sociologia não agradou. "O candidato foi orientado a ler os parâmetros curriculares do MEC. Mas lá não há uma sequência de tópicos", afirmou o coordenador do Etapa, Rogerio Forastieri.

Falha. Em nota, a Vunesp anulou a segunda parte da questão 4 de ciências humanas que, a partir de um texto sobre a morte de Chico Mendes, pedia ao vestibulando que discorresse sobre a condição atual da Floresta Amazônica ? esse texto não foi impresso. A abstenção foi baixa ontem. Dos convocados, apenas 247 ? 8,7% do total ? não compareceram aos locais de prova. Hoje, os estudantes fazem a redação e a prova de linguagens e códigos. É recomendável chegar ao local do exame antes das 14 horas, quando fecham os portões. A lista de aprovados será divulgada no dia 21, nos sites da Unesp (unesp.br) e da Vunesp (vunesp.com.br).