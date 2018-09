Prova de alfabetização começa a ser aplicada

Conforme o Estado adiantou no início de dezembro, a avaliação – que durante seu processo de concepção era chamada de Inafinho, em referência ao Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) – será realizada pelo Movimento Todos Pela Educação, em parceria com a Fundação Cesgranrio, o Instituto Paulo Montenegro e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (Inep).

A prova será aplicada para uma amostra de 6 mil alunos, de 262 turmas de escolas públicas (municipais e estaduais) e particulares de todas as capitais brasileiras. Apenas uma turma de 4.º ano (ou seja, alunos que acabaram de concluir o 3.º) de cada uma das escolas selecionadas por sorteio fará a prova.

A aplicação da Prova ABC será feita por um aplicador externo, que deve orientar os estudantes para a realização do exame.

De acordo com o Todos pela Educação, foram constituídos dez cadernos de matemática e dez de língua portuguesa. Cada caderno tem 20 itens – ou de português ou de matemática. A prova de redação é comum a todos os estudantes que participarem da avaliação.

A previsão é de que os resultados da Prova ABC sejam divulgados na segunda quinzena de junho. Os dados serão apresentados regional e nacionalmente.

Ideia. A Prova ABC não deve substituir as outras avaliações existentes. O objetivo do novo exame é trazer uma espécie de monitoramento público que divulgue em que patamar está a alfabetização das crianças dessa faixa etária.

Por isso, a Prova ABC é diferente da Provinha Brasil, que avalia a alfabetização das crianças do 2.º ano da rede pública e cujos resultados são para uso dos professores e, portanto, não são divulgados. “A Prova ABC é importante porque a sociedade tem o direito de saber como está o nível de alfabetização das crianças. A educação é um direito fundamental. Além disso, os resultados servirão para a gestão das redes. Com a ajuda deles, políticas públicas mais efetivas poderão ser pensadas”, explica Priscila Cruz, diretora executiva do Todos Pela Educação.

Iniciativa

PRISCILA CRUZ

DIRETORA EXECUTIVA DO TODOS PELA EDUCAÇÃO

“Uma avaliação como essa permite a aferição do direito à educação, já que a prova ocorre no final do ciclo de alfabetização das crianças. Precisamos medir se isso realmente está sendo ofertado no País, mesmo que, num primeiro momento, seja em caráter mais experimental.”