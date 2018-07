Prova de certificação é adiada

Foi adiada pela segunda vez a realização do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) de 2009. A prova estava marcada para domingo passado e seu adiamento consta de um aviso no site do Encceja - sem publicação no Diário Oficial.

Nesta edição, o exame é destinado a quem não concluiu o ensino fundamental na idade correta. Com a nota, a pessoa fica habilitada a receber o certificado de conclusão da etapa escolar.

Segundo o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), o adiamento - que afetou 370 mil inscritos - ocorreu por conta de uma "readequação do processo".

O órgão alegou que está fortalecendo a estrutura de segurança e logística para o projeto. Em dezembro, o Inep já havia suspendido a concorrência para a escolha da empresa que vai preparar o exame sob a alegação de rever o plano "no que tange à segurança do processo".

Não se sabe ainda qual é a empresa que vai preparar a prova nem quando será marcado o exame.

RECLAMAÇÕES

Inscritos se queixam em sites de relacionamento na internet de sequer ter recebido o cartão de inscrição. Em novembro, mês seguinte ao vazamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Inep postergou pela primeira vez o exame marcado para o dia 29 do mesmo mês.

No ano passado, o Enem passou a substituir o Encceja para alunos que não concluíram o ensino médio na idade escolar adequada.