Prova de português da Fuvest tem abstenção de 5,81% A prova de português da segunda fase dos exames da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) apresentou índice de abstenção de 5,81%. Dos 38,60 mil candidatos que deveriam realizá-la hoje, 2,24 mil não compareceram. Somente na Grande São Paulo, não fizeram o teste 5,52% dos vestibulandos. No interior do Estado, essa porcentagem atingiu 6,18%. Em 2008, o índice de abstenção no primeiro dia da segunda fase foi de 5,42%. Amanhã, 17,49 mil candidatos deverão fazer a prova de história e 14,75 mil a de química. Para terça-feira, está programado o início das provas de cursos de habilidades específicas. As de artes cênicas vão até quinta-feira. As de superior do audiovisual estão agendadas para quarta-feira. As de arquitetura e design ocorrerão quinta e sexta-feira. As de arquitetura em São Carlos, no centro do Estado, estão marcadas para sexta-feira.