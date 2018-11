Prova do Enem deve ser nos dias 22 e 23 de outubro O Ministério da Educação deve anunciar na próxima semana as datas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2011/2012. Provavelmente, a edição deste ano será nos dias 22 e 23 de outubro. A outra prova deve ser marcada para os dias 5 e 6 de maio de 2012. Com uma prova marcada para o primeiro semestre do ano que vem, confirma-se a intenção do MEC em aplicar duas edições do Enem por ano. As informações são da Agência Brasil.