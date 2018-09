Prova que dá bônus para a Fuvest será no domingo Será realizada no domingo, dia 24, a prova do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de São Paulo (Pasusp), que dá bônus para a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest). Os portões dos 11 endereços da região metropolitana de São Paulo e 31 do interior do Estado serão abertos às 12h30 e fechados às 13h. Não serão admitidos retardatários.