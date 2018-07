Prova vai avaliar 500 mil alunos da rede pública de SP

A avaliação é aplicada aos alunos da 2ª, 4ª, 6ª e 8ª séries do Ensino Fundamental, em escolas com ciclo de oito anos, e estudantes do 3º ano do Ensino Médio. Para as unidades que já implantaram o regime de nove anos no Ensino Fundamental, o exame é destinado aos matriculados nos 3º, 5º, 7º e 9º anos. As disciplinas avaliadas são língua portuguesa, matemática e ciências humanas, além de redação. A aplicação das disciplinas acontecerá de acordo com a série.

O resultado da avaliação tem implicação direta no Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp), utilizado para calcular o bônus pago aos professores da rede. Neste ano, a secretaria informou que vai arcar com todos os custos da aplicação das provas. Os convênios entre Estado e municípios devem ser concluídos até o final deste mês.