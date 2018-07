Provão e Enade foram boicotados Durante os dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), o Provão, avaliação de cursos do ensino superior criada pelo então ministro da Educação Paulo Renato Souza, enfrentou campanha de boicote movida pela União Nacional dos Estudantes. Substituída pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a prova continuou a ser alvo de campanha semelhante por parte da entidade. Em universidades que tiveram maus resultados no exame, os reitores culpavam o boicote.