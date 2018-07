Provas revelam crueldade dos acusados de matar juíza

As cenas, gravadas por volta das 16h, poucas horas antes do assassinato, mostram o tenente Daniel dos Santos Benitez caminhando na ponte de acesso ao condomínio em que a juíza seria alvejada horas depois com 21 tiros. Benitez teve a cobertura de Costa, que o acompanhava de moto. Os dois são do Batalhão da PM de São Gonçalo, no Rio.

Minutos depois, as cenas mostram os dois deixando juntos o lugar. De noite, a juíza sai de seu gabinete e dirigiu 29 quilômetros para casa, seguida por um carro dirigido pelo cabo Jovanis Falcão Júnior. Falcão encerra a perseguição quando é alcançado pela moto em que estavam Costa e o tenente Benitez.

A reportagem também mostrou escutas em que Benitez encomenda bebidas dentro do batalhão em que está detido. Em outra ligação, revela-se que receberia a visita do tenente-coronel Cláudio Luiz de Oliveira, comandante do batalhão, que foi "dar uma força" aos detidos, antes de o próprio Oliveira ser preso e acusado de ser o mandante do crime . Nas escutas, ele é chamado de Zero Um pelos PMs.

Em sua primeira entrevista, o cabo Costa revela que, sem saber, a juíza já havia escapado de duas emboscadas naquela semana. Em uma das ocasiões, ela havia saído mais cedo e os PMs acabaram abortando o plano.

Costa, Benitez e Falcão estão presos, junto com outros oito PMs acusados no caso. No depoimento, Costa diz que o coronel mandou assassinar a magistrada pois ela estava colocando em risco o faturamento ilegal que ele obtinha. O esquema de corrupção levantava entre R$ 10 mil e R$ 12 mil mensalmente. O que passasse deste valor, segundo o cabo, iria para o coronel. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.