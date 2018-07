Provedora de telecom Ojer busca empréstimo de US$4,75 bi--fontes

A empresa refinanciará um acordo de 4,3 bilhões de dólares de agosto de 2007 que registrou forte demanda e viu a companhia reduzir os juros de 275 pontos básicos para 240 pontos básicos.

O preço do novo empréstimo deve ser mais alto.

"É interessante e incomum para esse mercado, mas dado o apetite que vimos em todo o resto do leste e do centro da Europa, não me surpreenderia se der certo", disse uma fonte do mercado.

A Ojer Telekomunikasyon não estava imediatamente disponível para comentar.

(Reportagem de Michelle Meineke)