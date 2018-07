Província ucraniana de Luhansk estuda realizar votação sobre anexação à Rússia

"Se essa decisão (de conduzir um referendo sobre se juntar à Rússia) for tomada, então, em seguida, a vontade do povo será considerada", disse o porta-voz, de acordo com a RIA.

A região foi uma das duas províncias ucranianas que conduziram um referendo separatista no domingo. Um dos organizadores do pleito afirmou que 96,2 por cento dos eleitores optaram pela autonomia de Luhansk, segundo relatos da imprensa.

(Reportagem de Lidia Kelly)