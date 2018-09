Provisório, mas com estilo

A cliente, uma jovem de 28 anos, queria viver em um espaço funcional, moderno e cheio de cores. Mas as meninas da Triplex Arquitetura sabiam que não poderiam fazer uma reforma no loft de 90 m² no Itaim, pois o imóvel é alugado. Focadas na decoração, passaram um mês garimpando objetos e móveis. "Não valia a pena fazer intervenções já que o lugar é provisório, então, buscamos detalhes para dar personalidade ao ambiente", conta Adriana Helú, uma das arquitetas.

Uma mandala de espelho da Conceito Firma Casa combinada com uma mesa-bar feita sob medida dá as boas vindas na entrada. O pé-direito duplo e as tubulações aparentes (característica de todos os imóveis do prédio) são a moldura da decoração pop do apartamento da jornalista.

O ponto alto é a parede principal: com tijolos aparentes pintados de branco, como todas as outras, ganhou uma montagem de quadros feita pela estilista e artista plástica Julie Chermann. O sofá berinjela da Micasa, posicionado logo abaixo, arremata a composição.

Como o espaço reservado para a sala é pequeno, são 20 m², o pufe de couro da La Novita faz as vezes de mesa de centro e ainda serve de apoio para pés cansados no fim do dia. "Essa ideia é ótima para economizar espaço. Substituir a mesa pelo pufe insere mais um lugar para sentar, o que é perfeito para receber amigos", aconselha Carolina Oliveira, outra sócia da Tríplex.

Mais cor. A estante da Marcenaria Lisboa abriga a televisão e objetos de personalidade - o rádio vintage, um porquinho dourado e um Buda moderninho fazem graça em meio aos livros e porta-retratos. Para dar a sensação de um ambiente maior, espelhos foram instalados na parte de cima das prateleiras.

A cozinha é integrada à sala e, entre os dois espaços, a bancada de madeira é equipada com cadeiras floridas da Kartell. Para completar o colorido, estantes com latas e baleiros antigos. A lavanderia fica escondida atrás de uma porta, idêntica ao armário. "Integrar os ambientes é chave em lofts. Só devem ficar escondidos o banheiro e a lavanderia", ensina a outra arquiteta da Triplex, Marina Torre.

O QUE FUNCIONA NOS LOFTS

Patricia Martinez | Arquiteta

Existe uma fórmula para otimizar a distribuição dos ambientes?

Lofts são livres para funcionar conforme o estilo de vida do morador. Pense no seu dia a dia e planeje os ambientes para torná-lo mais fácil. A sala de jantar pode funcionar também como escritório, por exemplo. Isso dá charme e economiza espaço.

Que acabamento é mais adequado a esses apartamentos?

Quem mora em loft busca uma vida prática, por isso, escolha materiais e revestimentos fáceis de limpar.

A decoração deve seguir um estilo específico?

Não, procure garimpar peças e fazer composições originais.

Qual é a cortina certa para as grandes janelas dos lofts?

Como o quarto geralmente fica no mezanino, cortina blecaute é fundamental, já que a luz natural é abundante. Os modelos com controle remoto facilitam quando o pé-direito é duplo.

PAULO MENCARINI | Arquiteto

Há algum estilo de decoração que combine mais com os lofts?

Seguir a linha contemporânea, com traços retos e limpos, mantém a mesma linguagem desses novos empreendimentos. Vale, neste caso, destacar um móvel.

Como combinar espaços com funções diferentes?

É importante integrar todos os ambientes de forma harmoniosa, ou seja: a sala de estar deve conversar com a sala de TV, que, por sua vez, deve conversar com a cozinha.

Nesse tipo de planta, quais cores vão bem nas paredes?

Cores mais neutras, seguindo uma linha urbana.

Qual o melhor piso para ambientes abertos e integrados?

Pisos de madeira de demolição com acabamento rústico combinam muito com lofts. Madeira do tipo pinus autoclavado também dão toque interessante. É um material contemporâneo que tem sido muito usado.