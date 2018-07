Próxima a desfilar, fantasias ainda chegam a Vila Isabel

Um grupo de mulheres da ala Águas Africanas se veste na concentração. Elas esperaram quatro horas, nesta manhã, no barracão da escola, mas só saíram com alguns adereços. Foram orientadas a chegar às 19 horas à Sapucaí, mas somente agora há pouco receberam as fantasias.

"Não sabíamos se desfilaríamos até agora. Fazemos nossa parte, mas a escola não trata a comunidade com respeito", disse uma componente, que não quis se identificar.

A escola, campeã do carnaval, enfrentou problemas desde o fim do ano passado, quando o carnavalesco Cid Carvalho se afastou por salários atrasados e falta de verbas para montar o carnaval. Ele reassumiu o posto em janeiro.

O presidente de honra, Wilson Alves, disse que o problema se restringe a uma ala, que teve atrasos em 25 fantasias. Ele negou que o atraso se deva a dificuldades financeiras. "Para não vender alas comerciais, terceirizamos ateliês. Um deles atrasou. Não é a primeira vez que acontece e a Vila foi campeã assim".