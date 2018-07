Próxima audiência sobre caso TAM será em novembro As próximas audiências do processo sobre o acidente da TAM na Justiça Federal estão marcadas para daqui a três meses em São Paulo. As testemunhas de defesa serão ouvidas nos dias 11 e 12 de novembro e 3, 9 e 10 de dezembro. Duas testemunhas de acusação que não foram ouvidas nos últimos dois dias devem ter a data das oitivas remarcada. O interrogatório dos réus é previsto para o ano que vem. No entanto, a data ainda não foi marcada pela Justiça.