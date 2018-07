Próximas horas são cruciais para estabilização de mercados, diz IIF O fracasso em anunciar rapidamente "medidas consistentes" para restaurar a confiança entre investidores irá resultar em "deterioração futura" nos mercados financeiros, disse o principal grupo de bancos do mundo neste domingo. "Esta noite e a manhã da segunda-feira são momentos muito cruciais", disse Josef Ackermann, presidente do Instituto de Finanças Internacional (IIF, da sigla em inglês), que reúne os principais bancos do mundo, a jornalistas em Washington. "Eu acredito que temos que fazer o que for necessário para trazer a confiança de volta, ainda que seja um pouco artificial com ajudas de governos e garantias", acrescentou Ackermann, que também é o presidente-executivo do Deutsche Bank. (Reportagem de Walter Brandimarte)