Próximo do anfitrião O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Marisa Letícia, são recebidos por Barack Obama e Michelle Obama para a abertura da cúpula do G-20, em Pittsburgh, num jantar no Conservatório Phipps. Lula deveria sentar-se à direita do presidente dos EUA e à esquerda de Obama estará o presidente chinês, Hu Jintao. A disposição dos lugares à mesa é feita segundo critério de tempo de exercício no cargo. No mesmo horário, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, janta com seus pares do G-20 em um anexo do mesmo conservatório.