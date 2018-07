Próximo domingo é o último dia para inscrição na Fuvest

Os interessados em concorrer ao vestibular Fundação Universitária para o Vestibular - Fuvest 2009 têm até o próximo domingo, 14, para se inscrever em um dos 40 postos que ficarão abertos das 8 horas às 17 horas. Vale destacar, no entanto, que o prazo final para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 105,00, é no próximo dia 10, quarta-feira. O kit da Fuvest custa R$ 10,00 e pode ser adquirido nas agências credenciadas do Banco Santander. Veja também: Mais informações sobre a inscrição na Fuvest Os postos funcionarão para receber candidatos interessados em uma das 10.707 vagas de cursos oferecidos pela Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e Academia de Polícia Militar do Barro Branco (APMBB). A USP oferece a maioria das vagas, um total de 10.557. A APMBB conta com 50 e a Santa casa, 100. De acordo com dados da Fuvest, em 2007, 140.999 pessoas se inscreveram, das quais 84.134 nos postos da região metropolitana e 56.865, no interior do Estado. No ano passado, os cursos que apresentaram a maior relação de candidatos por vaga foram Relações Internacionais, Publicidade e Propaganda e Jornalismo. Já o que registrou o maior número de candidatos geral foi Medicina, com um total de 12.973 interessados, seguido por Direito (11.309) e Engenharia (10.917).