Prumo diz que GE Oil & Gas decidiu rescindir contrato para unidade no Porto do Açu A Prumo Logística (ex-LLX) disse que foi informada pela GE Oil & Gas do Brasil da decisão de rescindir contrato firmado com a companhia em 2012 para instalação de uma unidade industrial no Porto do Açu, segundo fato relevante divulgado nesta sexta-feira.