Prumo Logística diz que ainda negocia com OSX Construção Naval A Prumo Logística, ex-LLX, informou na noite de segunda-feira que vem mantendo conversas com a OSX Construção Naval e alguns de seus credores no âmbito da revisão de pontos referentes ao contrato de cessão de superfície da área da Unidade de Construção Naval originalmente assinado entre as partes.