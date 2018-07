PSB oficializa candidatura de Eduardo Campos ao Planalto

Na convenção realizada em Brasília, o PSB também formalizou a coligação em torno de sua chapa, que além de PSB e do ainda não formalmente criado Rede Sustentabilidade de Marina, conta com PPS, PPL, PRP e PHS.

"Essa eleição, diferente de outras recentes, vai exigir muita discussão, muito debate... Estamos vendo que a fatura veio e veio muito pesada", disse o deputado federal Roberto Freire (PPS-SP), presidente nacional da legenda.

O PSB integrou a base do governo da presidente Dilma Rousseff até setembro do ano passado, quando anunciou sua saída do grupo de partidos aliados, deixando clara a intenção de lançar candidatura própria à Presidência da República.

Pouco depois, em outubro, os socialistas trouxeram outra surpresa ao cenário político nacional ao abrigar a ex-senadora Marina Silva e alguns de seus aliados, que tiveram sua tentativa de criar o partido Rede Sustentabilidade frustrada.

(Reportagem de Nestor Rabello e Maria Carolina Marcello)