PSC de pastor Everaldo anuncia apoio a Aécio no 2º turno

A decisão foi anunciada após reunião de Everaldo com parlamentares e com a Executiva Nacional do partido, que compõe a base de apoio da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, no Congresso Nacional.

De acordo com o PSC, Everaldo se reunirá com Aécio na tarde desta quarta para "levar as propostas" do partido ao tucano.

Entre as propostas defendidas por Everaldo no primeiro turno da campanha presidencial estava a privatização da Petrobras e a redução do Estado ao que candidato do PSC chamava de "mínimo necessário".

Confrontado por Dilma em debates sobre a privatização da Petrobras, Aécio disse por várias vezes que não pretende privatizar a companhia e, aproveitando as denúncias de irregularidade na estatal, tem afirmado que vai "reestatizar" a companhia e tirá-la das "garras", nas palavras dele, do PT.

Everaldo foi o quinto candidato a presidente mais votado no domingo com 780.513 votos, ou 0,75 por cento dos votos válidos. Dilma foi a candidata mais votada com 43,2 milhões de votos, ou 41,59 por cento dos válidos, enquanto Aécio foi o segundo com 34,8 milhões de votos, ou 33,55 por cento dos válidos.

(Reportagem de Eduardo Simões)