PSD diz que servidores presos em SP 'são de carreira'

Conforme os dirigentes do PSD, as investigações sobre a cobrança de propina para a liberação de empreendimentos imobiliários começaram no final de 2012, durante a gestão de Kassab. Portanto, segundo os dirigentes, não há por que suspeitar de que alguém do PT ou do governo federal esteja por trás das investigações. O que há é uma continuidade da apuração das denúncias.

Kassab disse, em nota, que apoia as investigações e punições, caso seja comprovada a culpa de alguém. Na nota, ao contrário dos dirigentes do PSD, que falaram no início das investigações ainda no ano passado, Kassab afirmou desconhecer a investigação em curso na Secretaria de Finanças. Mas disse que apoia integralmente a apuração e, se comprovada a irregularidade, defende "punição exemplar de todos os envolvidos".

Kassab afirmou ainda na nota que, quando alertado sobre qualquer suspeita durante sua gestão, mesmo que por denúncias anônimas, encaminhou para a apuração da Corregedoria-Geral do município e ciência do Ministério Público, com o qual manteve total colaboração. De acordo com informação de bastidores de pessoas ligadas a Kassab, no final do ano passado, as denúncias chegaram à Prefeitura por intermédio do promotor de Justiça Edilson Mougenot.

Integrante da Executiva nacional do partido e ex-líder do PSD na Câmara, o deputado Guilherme Campos (SP) disse que as investigações sobre a cobrança de propina para liberar empreendimentos imobiliários na capital começaram durante a gestão de Gilberto Kassab e se prolongaram pela atual, de Haddad.

"Todos os servidores são de carreira. Não há nenhuma indicação política", continuou ele. "O que sabemos é que um deles passou a ocupar cargo de confiança na SPTrans no atual governo", disse o deputado. O líder do PSD, Eduardo Sciarra (PR), também da Executiva nacional, afirmou que as denúncias não atingem o ex-prefeito.

As fraudes foram cometidas entre 2007 e 2012, durante a gestão de Kassab, atual presidente nacional do PSD. A ação faz parte da "Operação Acerto de Contas", feita pela Prefeitura e pelo Ministério Público Estadual para combater a corrupção dentro das repartições municipais. A quadrilha teria desviado até R$ 500 milhões no período em que atuou, segundo estimativa da gestão atual. O esquema é tratado pelo prefeito como "um dos maiores escândalos já descobertos na cidade".