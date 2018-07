PSD promete colaborar com governo no combate à crise global

Principal idealizador do partido, Kassab reiterou, no entanto, que a legenda manterá postura independente, sem se enquadrar como oposição ou situação. O prefeito, ex-liderança do DEM, afirmou que apoiará o governo em todas as medidas que estiverem sintonizadas com o programa da nova legenda.

"Viemos aqui apresentar a nossa disposição de contribuir com um Brasil cada vez melhor, mais desenvolvido", disse o prefeito. "Conscientes da gravidade da crise na economia mundial, manifestamos a solidariedade ao governo federal mostrando que estaremos ao seu lado nas decisões adotadas para que possamos enfrentar essa crise."

Kassab, que na última semana já havia se reunido com a presidente, disse que o PSD deve concluir seu registro no Tribunal Superior Eleitoral na próxima semana e que estará preparado para disputar as eleições municipais de 2012.

Os integrantes do partido devem encontra-se ainda com os presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), e da Câmara, Marco Maia (PT-RS).

De acordo com o deputado federal Júlio César (PI), que deixa o DEM para integrar o PSD, Dilma assegurou que o país está "preparado para enfrentar a crise, que pode durar dois anos".

A presidente também teceu comentários genéricos sobre a atual crise que atinge o governo, com uma série de denúncias de irregularidades em diversos ministérios.

César e Kassab afirmaram que Dilma voltou a mostrar descontentamento com o vazamento de fotos de detidos em operação da Polícia Federal envolvendo o Ministério do Turismo.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)