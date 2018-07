PSDB apóia Kassab, mas alckmistas querem punir infiéis Em reunião nesta segunda-feira, o PSDB municipal aprovou o apoio à candidatura do prefeito Gilberto Kassab (DEM) no segundo turno da disputa pela prefeitura de São Paulo. O anúncio formal será feito nesta terça-feira pelo presidente nacional do partido, senador Sérgio Guerra, acompanhado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na sede estadual da legenda. O candidato derrotado Geraldo Alckmin (PSDB) não estará presente ao ato e nesta semana ele deve descansar em seu sítio em Pindamonhangaba, interior do Estado, sua cidade natal. A ala do PSDB que apoiou Alckmin concordou com o apoio a Kassab. Mas exigiu a punição dos infiéis que descumpriram a decisão da legenda de lançar um candidato próprio e apoiaram o atual prefeito desde o início das eleições. "Nós temos uma situação real, que é uma incompatibilidade entre o projeto do PSDB e o do PT. A visão política de ambos os partidos é divergente. Ideologicamente nós também temos divergências quase insuperáveis, de modo que o partido tem a clareza dessa situação", afirmou o presidente do diretório municipal do PSDB, José Henrique Reis Lobo, ao justificar a adesão da legenda a Kassab. Lobo diz ter ouvido de Alckmin, em uma conversa ainda no domingo, dia das eleições, que o ex-governador entendia "perfeitamente" que o melhor caminho seria o apoio ao candidato do DEM. "Foi uma atitude muito sensata", comentou Lobo. O líder do PSDB na Câmara, deputado José Anibal, foi o principal defensor da punição dos tucanos infiéis na reunião. "Aqueles que não assumiram o compromisso de apoiar Geraldo Alckmin deverão ser interpelados, e o partido poderá resolver isso disciplinarmente ou politicamente, mas não pode deixar de resolver", afirmou Anibal, para quem a divisão do partido foi responsável pela derrota de Alckmin. (Reportagem de Carmen Munari)