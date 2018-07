PSDB confirmará coligação com DEM, Solidariedade e outros partidos neste sábado O PSDB aprovará neste sábado a coligação com DEM, SDD (Solidariedade) e demais partidos que já anunciaram apoio à campanha presidencial de Aécio Neves, afirmou o deputado federal e presidente do PSDB de São Paulo, Duarte Nogueira.