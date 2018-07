PSDB deve ter prévias até fevereiro, diz Aécio, no páreo O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), reafirmou durante visita a Nova York nesta quarta-feira que não pretende ser candidato a vice-presidente em uma chapa encabeçada pelo governador paulista José Serra (PSDB). Ele afirmou que as prévias do partido estão previstas para ocorrer entre dezembro e fevereiro.