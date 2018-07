PSDB entra com ação contra IPTU de Tatuí-SP O Diretório Estadual do PSDB ingressou no Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo nesta segunda-feira, 9, com ação direta de inconstitucionalidade (Adin) para tentar invalidar o aumento no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Tatuí, na região de Sorocaba (SP). De acordo com o presidente do PSDB municipal e ex-prefeito Luiz Gonzaga Vieira de Camargo, o reajuste médio de 33% está muito acima da inflação e fere o princípio da razoabilidade. O aumento foi aprovado por 11 votos a 5 pela Câmara. A ação, com pedido de liminar, se baseia em recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que proíbe que os impostos confisquem a renda do cidadão.