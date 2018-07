PSDB entra com ação no MPF para apurar encerramento de poupanças da Caixa

Segundo o senador mineiro, o partido deve ainda ingressar com uma ação civil pública para assegurar a defesa de poupadores que teriam sido atingidos, além de apresentar requerimentos para que as autoridades envolvidas apresentem explicações.

"(Foi) No mínimo esperteza, talvez seguindo o exemplo de cima", disse o presidente tucano, questionado se acreditava ter havido má-fé no episódio.

"O governo tem estimulado essa contabilidade criativa para apresentar números cada vez mais inflados. Tudo isso contribui para minar cada vez mais a credibilidade da política econômica do governo ."

Reportagem da revista "Istoé" no fim de semana afirma que relatórios da Controladoria-Geral da União e do Banco Central apontam irregularidades no encerramento e incorporação do saldo de mais de 500 mil contas poupança, o que elevou o lucro de 2012 da instituição financeira em 719 milhões de reais.

Os executivos da CEF negaram que o procedimento tenha sido feito para inflar o lucro e aumentar a distribuição de dividendos ao governo federal, seu controlador, e ressaltaram que não há uma regra clara sobre como contabilizar os valores das contas.

"Esse episódio é extremamente grave, uma apropriação indevida, um verdadeiro confisco da poupança de inúmeros brasileiros sem que eles fossem adequadamente comunicados", afirmou o presidente do PSDB e provável candidato do partido à Presidência da República.

Aécio explicou que, assim que o Congresso retomar suas atividades em fevereiro, o partido deve apresentar requerimentos de convocação do ministro da Fazenda, Guido Mantega, do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, e do ministro-chefe da CGU, Jorge Hage, além de um convite ao presidente da Caixa, Jorge Hereda.

Também será apresentado um requerimento por escrito ao ministro da Fazenda, pedindo informações sobre a incorporação dos saldos das cadernetas.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)