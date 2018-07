PSDB explora quebra de sigilo de tucanos no horário da TV

Ao termino da exibição de projetos de Serra e, como se o programa tivesse acabado, um apresentador indagou, em tom de denúncia: "A quem interessa mais esta armação contra José Serra?"

Após denúncia de violação de dados do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge Caldas Pereira, e outros três tucanos ligados a Serra, o candidato cobrou de Dilma Rousseff (PT) explicações.

A campanha cobrou o fim das "armações". "Violar é crime", disse o apresentador. "Quem será que está por trás disso? Até quando Brasil vai conviver e aceitar escândalos, aloprados, armações como essas?", perguntou, referindo-se a um dossiê que teria sido feito por petistas contra Serra durante as eleições de 2006.

A oposição entrou, nesta quinta, com um pedido à Procuradoria Geral da República (PGR) para que investigue suposto envolvimento de integrantes do PT e do governo na quebra de sigilos fiscais de tucanos.

No restante de seu tempo, Serra explorou a palavra "continuidade". Disse que dará sequência às ações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que estão "dando certo", inclusive o Bolsa Família --explorar a continuidade dos programas do governo é a principal arma da campanha de Dilma.

Um tema foi comum aos dois horários: o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), uma das bandeiras do presidente Lula, que chama sua ex-ministra de "mãe do PAC".

Enquanto tucanos mostraram imagens de obras que estariam paradas, petistas exibiram exemplos de avanços iniciados pelo programa.

O PT também mencionou o Bolsa Família, que "nós criamos", nas palavras de Dilma, referindo-se a ela e Lula, cuja participação foi novamente explorada.

No final, apresentou postos nos quais Dilma foi "a primeira mulher a ocupar", entre eles o cargo de ministra-chefe da Casa Civil de Lula, "o cargo mais importante do governo depois do presidente", segundo o programa.

(Por Hugo Bachega)