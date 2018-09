PSDB foca em ética e PT compara governos no horário da TV

O próprio presidenciável José Serra (PSDB) incumbiu-se da tarefa de atacar sua rival Dilma Rousseff (PT), mesmo que indiretamente, ao falar sobre ética.

"Ter uma cara só, falar uma coisa hoje e a mesma coisa amanhã, isso é fundamental. O Brasil espera isso de um novo presidente", disse o tucano.

Nas últimas semanas, o debate presidencial foi pautado pela polêmica em relação ao aborto. Antes do início da disputa ao Planalto, Dilma declarou-se favorável à legalização da prática, mas manifestou-se de forma contrária à liberação dela durante a campanha, o que vem sendo explorado pela campanha tucana.

Ao final, o horário tucano, como se tivesse terminado, exibiu uma música na qual questionava as posições de Dilma em temas polêmicos, como MST e aborto, além das denúncias de corrupção que derrubaram Erenice Guerra, sua ex-braço-direito, do comando da Casa Civil, ministério ocupado pela petista até sua saída para concorrer à Presidência.

"A dona Dilma, o que ela quer? Como é que dá para confiar, não sei quem é? Do MST ela reclama na entrevista, mas ela posa na revista com o boné. Já quis mexer na lei sobre o aborto, mas a propaganda já mudou, diz que não quer", cantava a música.

"O que ela diz muda o tempo todo, assim parece que nem ela bota fé."

No horário do PT, o partido voltou a apostar na continuidade das políticas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para rebater a oposição, que explora o fato de Dilma nunca ter se candidato a cargos eletivos, a presidenciável usou sua passagem pelos ministérios de Minas e Energia e da Casa Civil como garantias de sua experiência.

"Sei o que fazer, como fazer e vou fazer bem", declarou.

Recorreu também à comparação entre os governos Lula-Dilma e Fernando Henrique-Serra.

"Quando a gente lembra do governo de FHC e Serra, naquela época subir na vida era bem difícil. A desigualdade social crescia em vez de diminuir, o desemprego batia recordes e a única saída era aumentar impostos e pedir socorro ao FMI", dizia um locutor.

"Quando governador, Serra fez coisa parecida. Ele cortou verbas de programas sociais, colocou a educação paulista numa situação difícil, não diminuiu as filas da saúde e seguiu criando pedágios turbinados nas estradas", afirmou.

(Por Hugo Bachega)