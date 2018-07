PSDB joga no colo de Lula derrota de Marta em São Paulo Com menos de 46 por cento das seções apuradas, a cúpula tucana já joga no colo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a derrota de Marta Suplicy (PT) na disputa por São Paulo. Pesquisa de boca-de-urna indica a vitória do atual prefeito Gilberto Kassab (DEM) sobre a petista. "Foi consumada a derrota do governo Lula e do Partido dos Trabalhadores", disse à Reuters o presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE). "São Paulo era a aposta da eleição", acrescentou. O PSDB, apesar de ter tido seu candidato (Geraldo Alckmin) derrotado no primeiro turno, vê o resultado de São Paulo como vitória sua, já que o DEM é um partido aliado e Kassab teve o apoio do governador José Serra desde o primeiro turno. Lula fez campanha para Marta e esteve pessoalmente em São Paulo, sobretudo no primeiro turno. Com a expectativa de derrota no segundo, foi aconselhado por interlocutores a não entrar de cabeça na campanha para não absorver o resultado negativo de forma direta. "A oposição, muito afoita, assim como quer que a crise financeira global se agrave, quer que esta eleição signifique a derrota do projeto político que o Lula encarna. Eleição municipal é municipal, não nacional", rebateu a senadora Ideli Salvatti (PT-SC), líder do partido na Casa. Apesar das diferentes opiniões sobre o peso da disputa local, São Paulo é o maior colégio eleitoral do país--28 por cento do eleitorado brasileiro--e a principal arena de disputa entre PT e PSDB. (Reportagem adicional de Fernando Exman)