PSDB lança Aécio e busca consolidar nele desejo de mudança do eleitor

Na avaliação dos tucanos, a pré-campanha foi bem-sucedida. Aécio subiu nas pesquisas mesmo antes da propaganda eleitoral gratuita e o colocou como principal alternativa do campo de oposição à presidente Dilma Rousseff, que busca a reeleição.

"A pré-campanha cumpriu seus objetivos, de chegar em segundo lugar nas pesquisas e com esse clima de pólo alternativo de poder", disse à Reuters o deputado Marcus Pestana (MG), um dos conselheiros de Aécio.

As últimas pesquisas mostraram Aécio em torno de 20 por cento das intenções de voto, com uma vantagem folgada sobre o terceiro colocado, Eduardo Campos (PSB), num cenário de queda de Dilma. [ID:nL2N0OR2DT]

A partir de agora, com a campanha eleitoral liberada formalmente ela entra numa nova fase. As críticas à Dilma continuarão, mas Aécio deve focá-las mais na gestão do PT e passará a apresentar propostas concretas.

"As pesquisas indicam que Dilma é um pouco melhor avaliada do que o governo. As pessoas têm a impressão de que nada que o governo faz dá certo", disse um dos estrategistas da campanha comentando os levantamentos internos do PSDB.

O candidato tucano baterá na tecla de que o governo gasta mal o dinheiro dos impostos e que o PT age para desviar recursos públicos.

Segundo essa fonte, Aécio conseguiu se firmar no eleitorado de oposição como alternativa e agora precisa atrair os eleitores que se beneficiam das políticas do governo, mas estão infelizes com Dilma e o PT.

"Agora ele precisa buscar o eleitorado dela, que está desgarrando", disse a fonte. Para isso, a agenda de Aécio no Nordeste será reforçada e suas propostas terão como alvo as classes de renda mais baixa.

Para Pestana, é hora de consolidar a candidatura tucana no eleitorado que quer mudança.

"Cabe à oposição nesse cenário galvanizar o sentimento mudancista do eleitorado", disse.

VICE E APOIOS PARTIDÁRIOS

A falta de um vice não é motivo de desânimo ou preocupação para os tucanos, que estão de dedos cruzados esperando que alguns partidos aliados do governo desistam de apoiar oficialmente a reeleição de Dilma.

Os estrategistas de Aécio acham muito difícil que algum partido deixe de apoiar Dilma e fique com o PSDB formalmente, mas acreditam que PR, PP, PSD podem ter surpresas nas convenções e não se integrar oficialmente à aliança da petista.

"Nossos esforços são para tirar esses partidos da aliança da Dilma e fazer com que eles fiquem pelo menos neutros", disse um desses estrategistas à Reuters, sob condição de anonimato.

PSD e PP já anunciaram que estarão com Dilma, mas ainda precisam formalizar essa posição em suas convenções. O PR está muito dividido e são grandes as chances de a legenda não se integrar a nenhuma candidatura presidencial.

Caso nenhum desses partidos passe a integrar a campanha tucana, Aécio deve ter um vice do PSDB. O líder do PSDB no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (SP), e o ex-senador Tasso Jereissati são os mais cotados para assumir a vaga.

"Essa é uma preocupação de vocês jornalistas", disse Ferreira à Reuters.

Para ele, mesmo que as legendas aliadas não se integrem ao projeto do PSDB Dilma já não conta com o apoio delas na totalidade. O senador avalia que o resultado da convenção do PMDB é um exemplo emblemático de como os partidos aliados vão se comportar nessa eleição.

"A política eleitoral se faz cada vez mais nos Estados e os partidos que não têm como lançar candidatura própria à presidente, como o PMDB, procuram desenvolver uma estratégia alternativa... para eleger mais deputados e senadores", argumentou o senador.

Na terça, o PMDB aprovou por uma margem apertada a renovação da aliança nacional com Dilma, demonstrando que na base setores do partido devem optar já na disputa do primeiro turno por adversários da petista. [ID:nL2N0OR2F4]