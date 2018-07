PSDB pede ao STF a quebra de sigilo de operação da PF

A CPI mista investiga as relações políticas e empresariais do acusado de chefiar uma rede de jogos ilícitos, Carlinhos Cachoeira. Ao enviar os dados da operação no fim de abril, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determinou que o sigilo fosse respeitado.

"Ocorre que, na prática, o sigilo já não mais existe, pois todo o procedimento investigatório da Operação Vegas foi disponibilizado através da Internet", afirma o PSDB no documento encaminhado ao Supremo. "Claro está que inexistem razões de fato a justificar a manutenção do sigilo."

O requerimento é assinado pelos deputados Bruno Araújo (PE), líder do partido na Câmara, e Carlos Sampaio (SP), integrante da CPI.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)