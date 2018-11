PSDB pede que MP investigue Pimentel e lembra caso Palocci

Os líderes tucanos na Câmara, Duarte Nogueira (SP), e no Senado, Alvaro Dias (PR), argumentam na representação que o caso de Pimentel se assemelha ao do ex-ministro-chefe da Casa Civil Antonio Palocci.

Palocci deixou o governo em junho após suspeitas em torno do rápido crescimento de seu patrimônio, resultado de seu trabalho como consultor.

Na ocasião, o Ministério Público decidiu investigar Palocci. "Passados pouco mais de cinco meses, a história se repete, agora com outro ministro deste governo, o senhor Fernando Pimentel", afirmam os líderes na ação, segundo comunicado do PSDB.

Nogueira e Dias pediram ainda à Comissão de Ética Pública, órgão vinculado à Presidência da República, que também investigue Pimentel.

O ex-ministro do Trabalho Carlos Lupi pediu demissão do cargo no último domingo após recomendação da Comissão de Ética para que Dilma o exonerasse após denúncias de irregularidades na pasta.

Reportagens publicadas na imprensa nos últimos dias afirmam que Pimentel ganhou 2 milhões de reais em 2009 e 2010, período após deixar o cargo de prefeito de Belo Horizonte e antes de assumir o ministério, com atividades de consultoria.

Uma das empresas atendidas por ele teria ganho uma licitação com a prefeitura da capital mineira depois da saída de Pimentel do cargo. O ministro conseguiu fazer seu sucessor na eleição de 2008.

O ministro nega ter realizado tráfico de influência, afirma que não ocupava cargos públicos quando atuou como consultor e que nenhuma das empresas que atendeu tem relações com o governo federal.

"É absolutamente necessária a investigação em relação às denúncias. Não se pode ter um ministro sob suspeição. A base governista impediu hoje que aprovássemos a convocação para que o ministro viesse prestar esclarecimentos à Câmara. Agora, estamos recorrendo ao Ministério Público e ao Conselho de Ética", disse Nogueira.

Mais cedo, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara rejeitou requerimento de autoria de Nogueira para que Pimentel comparecesse à comissão para dar explicações.

Apesar da pressão dos oposicionistas sobre o ministro, Pimentel segue com apoio do Palácio do Planalto, segundo duas fontes ouvidas pela Reuters.

Sete ministros já deixaram o governo da presidente Dilma Rousseff, seis deles em meio a denúncias de irregularidades. Além de Palocci, Alfredo Nascimento (Transportes), Wagner Rossi (Agricultura), Pedro Novais (Turismo), Orlando Silva (Esporte) e Carlos Lupi (Trabalho).

