PSDB quer gurus da campanha de Obama depondo na Câmara O PSDB está jogando mais pressão no caso do suposto dossiê petista contra tucanos. Um deputado do partido protocolou nesta terça-feira pedido para que dois marqueteiros que trabalharam na campanha vitoriosa de Barack Obama nos Estados Unidos prestem esclarecimentos na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara.